الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأحد، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والسعودية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الخريجي، مؤكدا على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.





وأكد أن العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية بين الإمارات والسعودية تتعزز بشكل مستمر وتزداد قوة وصلابة ومنعة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.