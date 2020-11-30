كلب بايدن يُلين قلب ترامب.. أول دعوة خير

لم يمتلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه خلفه جو بايدن، سوى مشاعر السلبية، لكنه في الضراء بدا شخصا آخر.

فترامب الذي لم يترك مناسبة إلا وسخر من بايدن خلال أشهر الحملة الانتخابية لسباق البيت الأبيض، تغيرت لهجته مع إصابة الأخير في قدمه، متمنيا له الشفاء العاجل.

والسبت، تعرض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للتواء في القدم اليمنى، إثر انزلاقه خلال اللعب مع كلبه "ميجور" من فصيلة الراعي الألماني، الأمر الذي سيجبره على ارتداء حذاء طبي لأسابيع، وفق توصيات الأطباء.





وفي رد فعل من ترامب، كتب الأخير تغريدة على تويتر جاء فيها "الشفاء العاجل"، وأرفقها بفيديو يظهر بايدن في عيادة إخصائي العظام بعد انزلاق قدمه.

وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، ويُنتظر أن يتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني القادم.





وكانت عائلة بايدن تبنت الكلب "ميجور" عام 2018، ويقول مسؤولون مقربون من الرئيس المنتخب إن "ميجور" سيصبح أول كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض، بعد انقراض شهدته فترة ترامب الذي لم يمتلك هذه الحيوانات الأليفة.