فوائد لا تُحصى للقهوة.. وهذه مخاطر الاستهلاك المفرط

تعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويتناولها محبوها في مختلف الأوقات خلال اليوم.

وأوضحت بوابة "هيلبراكسيسنت" المعنية بشؤون الصحة أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يكون مفيدا للصحة، لأنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد والسرطان.





الفوائد الصحية

وقالت خبيرة التغذية أندريا دون إنه لا توجد عيوب كثيرة لتناول القهوة بشكل معتدل، بل إنها تؤثر بشكل إيجابي على الصحة، حيث يساعد الكافيين، وهو المنبه الطبيعي الموجود في القهوة، على الشعور بمزيد من النشاط مع تحسين الذاكرة والحالة المزاجية، كما يعزز الكافيين أيضا القدرة على التحمل وزيادة الأداء أثناء التمارين الرياضية.

وأضافت أن القهوة لا تقتصر على الكافيين فقط، بل إنها تحتوي على حوالي 1000 مركب نباتي مختلف، ولم يتم بحث كل هذه المركبات بشكل علمي حتى الآن، ولكن لهذه المركبات تأثيرات إيجابية عديدة.

وتعتبر القهوة من المصادر الغذائية لفيتامين (ب) والبوتاسيوم والريبوفلافين، كما تمتاز حبوب القهوة بأنها غنية بمضادات الأكسدة لحماية الخلايا من التلف.





الحد من مخاطر الأمراض

وأثبت الدراسات الحديثة أن المكونات المختلفة للقهوة تجعلها مشروبا صحيا للغاية، بالإضافة إلى أن تناولها بشكل معتدل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع 2، ويسري ذلك على أنواع القهوة منزوعة الكافيين وعالية الكافيين.

وأكدت خبيرة التغذية أندريا دون أن كوب القهوة اليومي يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بالاضطرابات العصبية أو الزهايمر أو باركنسون، بالإضافة إلى أنها قد تقي الأشخاص من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل الكبد الدهني وتليف الكبد.

كما اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد وسرطان القولون، فضلا عن أنها قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالاكتئاب.





المخاطر الصحية للقهوة

على الرغم من الفوائد الصحية للقهوة إلا أن الاستهلاك المفرط منها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والجفاف، بالإضافة إلى الإصابة بالتوتر والقلق، علاوة على أن تناول القهوة بكثرة يمكن أن يؤثر على النوم، وخاصة عند تناولها في وقت متأخر من اليوم.

ونصحت خبيرة التغذية أندريا دون بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي من الكافيين 400 مللي جرام، وعادة ما يحتوي فنجان القهوة الصغير على 80 إلى 100 مللي جرام من الكافيين، مع ضرورة الابتعاد عن الإضافات مع القهوة مثل السكر والكريمة المخفوقة والمنكهات، فعلى الرغم من أن القهوة صحية إلا أن الإضافات تكون غير صحية.



