تأجيل جولة الترسيم المقبلة بين إسرائيل ولبنان لأجل غير مسمى

أفادت مصادر لبنانية وإسرائيلية، بتأجيل الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين، إلى أجل غير مسمى.

وقالت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إنه تم تأجيل جولة المفاوضات الجديدة التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء،

في هذه الأثناء، جاءت الأنباء نفسها من تل أبيب، حيث نقلت الهيئة العامة للبث، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل المحادثات منذ انطلاقها الشهر الماضي.

ولم يتضح سبب التأجيل، لكن مسؤولين إسرائيليين ولبنانين تبادلوا خلال الأسبوعين الماضيين الاتهامات بشأن عدم التقدم في هذه المحادثات التي تجري برعاية أممية ووساطة أمريكية.

في السياق ذاته، ذكرت قناة "أل بي سي" اللبنانية، أن لبنان تبلغ رسمياً، بأن رئيس الوفد الأمريكي المفاوض جون دو روشيه، سيحضر إلى بيروت للقاء المسؤولين في البلاد.

تطورات في السياق

ويأتي تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل استنفارا غير مسبوق، حيث سُجل خلال اليومين الأخيرين تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطيران الإسرائيلي فوق مختلف المناطق الحدودية.



وفضلا عن ذلك، لم نشهد الجولات الأربع الماضية التي احتضنها مقر "اليونيفيل" في الناقورة، أي تقدم في الملف، جراء الخلاف بين الطرفين في مقاربة الخرائط وتحديدا لجهة النقطة التي يفترض أن يبدأ منها الترسيم.

وكانت مفاوضات الترسيم ترتبط بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، وهي الخريطة التي اعتبر لبنان في وقت لاحق أنها انطلقت من تقديرات خاطئة.