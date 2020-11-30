إيران عن اغتيال زادة: عملية معقدة بأسلوب احترافي

وصف مسؤول إيراني بارز، عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، بأنها "معقدة"، تمت بأسلوب "جديد بالكامل".
تصريحات جاءت على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الإثنين، أيام من اغتيال زادة.
وأضاف شمخاني أن عملية الاغتيال التي جرت الجمعة "كانت معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان".
وأشار إلى أن منفذي الاغتيال "استخدموا أسلوبا (...) جديدا بالكامل، واحترافيا"
والجمعة الماضية، أعلنت إيران مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، إثر استهدافه من قبل مسلحين بمقاطعة دماوند شرق طهران.
وزادة مدرج على لائحة عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008، على خلفية "نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي.
بينما اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي عسكري.
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