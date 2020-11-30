اتصال البرهان وبومبيو.. ترتيب إزالة السودان من قائمة الإرهاب

ناقش رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ترتيبات رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها البرهان من بومبيو الإثنين، تناولت الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة.



وأصدر مجلس السيادة السوداني بيانا جاء فيه، أن "المحادثات تناولت ما تشهده إثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة".

وعبر وزير الخارجية الامريكي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها.

وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قررت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إثر التوصل لتسوية مع الحكومة الانتقالية بشأن دعاوى التفجيرات المرفوعة ضد الخرطوم.

وقضت التسوية بأن تدفع الخرطوم، 335 مليون دولار لعائلات ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في دار السلام ونيروبي، وقام السودان بإيداع المبلغ في حساب مصرفي محايد لحين صدور قانون الحصانات السيادية من الكونجرس والذي يمنع ملاحقته بقضايا إرهاب سابقة مستقبلا.

ويتوقف إكمال رفع السودان نهائيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993م، على صدور قانون الحصانات السيادية.