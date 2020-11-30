واشنطن تطالب بتنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن

طالب السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، الإثنين، بتنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على وجه السرعة.

تصريحات السفير الأمريكي جاءت ذلك خلال زيارة قام بها إلى محافظة المهرة، شرقي اليمن، ولقاءه بقيادات السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ، محمد علي ياسر، وفقا لبيان نشره الحساب الرسمي لسفارة واشنطن باليمن، على "تويتر".

وكان السفير الأمريكي، قد استأنف أواخر الأسبوع الماضي، تحركاته للدفع نحو تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة الشراكة المرتقبة برئاسة الدكتور معين عبدالملك.

والتقى الدبلوماسي الأمريكي، الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في مقر إقامته بالرياض، وذلك لمناقشة آخر تطورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار الزبيدي، خلال اللقاء، إلى أن المجلس الانتقالي، قد استوفى كل ما يلزم لإعلان الحكومة وتنفيذ البنود الأخرى، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الاتفاق ودعم السلام والاستقرار.

وخلال الأيام الماضية، صعّدت المليشيات الإخوانية من خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في محافظة أبين، بهدف إفشال اتفاق الرياض، رغم تأكيدات القوات الجنوبية على الالتزام بضبط النفس.

ولجأت المليشيات الإخوانية إلى شن هجمات على مواقع القوات الجنوبية، عبر طائرات مسيرة تركية الصنع، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى، تم تشييعهم أمس الأحد.