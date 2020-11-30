لجنة مشتركة لترتيب خروج "يوناميد" من دارفور

اتفقت حكومة شمال دارفور غربي السودان، و"يوناميد" على تشكيل لجنة فنية مشتركة لترتيب الخروج النهائي لبعثة حفظ السلام من الإقليم.
وتقرر أن تتولى اللجنة الفنية المشتركة مهمة النظر في المسائل المتعلقة بعملية الانتقال وكيفية تسليم "يوناميد" الدوريات العسكرية إلى الشرطة السودانية للقيام بمهمة تأمين المدنيين.
وبحث والي شمال دارفور محمد حسن عربي، الإثنين، مع وفد "يوناميد" برئاسة نائب رئيس البعثة، كيكي كاغو، الترتيبات الجارية لخروج البعثة من إقليم دارفور في 31 من شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وقالت كيكي كاغو، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الاجتماع جاء في إطار التباحث المستمر مع حكومة الولاية بشأن خروج البعثة، وكيفية انتقال مسؤولية حماية المدنيين إلى الحكومة السودانية.
وأشارت "كاغو" إلى أن الاجتماع تطرق إلى المشروعات التي تنفذها البعثة مع حكومة الولاية.
وتم نشر يوناميد في إقليم دارفور خلال عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين، بعد اشتداد حدة القتال بين الحركات المسلحة ونظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقرر مجلس الأمن الدولي سحب قوات يوناميد نهاية العام الجاري، ودخول بعثة سياسية تسمى بـ"ينايتمس" للمساعدة في عملية انتقال السلطة بالسودان.
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