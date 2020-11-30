كينيا "تأسف" لاستدعاء سفير الصومال.. استياء عارم

أعربت كينيا عن أسفها لقرار الصومال استدعاء سفيره لدى نيروبي محمود أحمد نور ترسن، مشيرة إلى أن الخطوة "مؤسفة" وتستند "لمزاعم واهية".

وقام الصومال باستدعاء سفيره لدى كينيا، وطالب سفير نيروبي، لوكاس تومبو بمغادرة البلاد.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد علي نور، الإثنين، إن البلاد اتخذت القرار؛ حفاظاً على سيادتها الوطنية، مشيراً إلى أن البلاد لن تقبل كل ما يمس سيادتها".



وقالت وزارة الشؤون الخارجية في كينيا في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إنها لم تتلق أي إعلان أو اتصال رسمي من الصومال بشأن قرار طرد السفير الكيني.

وتابعت، أنها شاهدت القرار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها العميق من تصرفات الحكومة الصومالية .



وعبرت نيروبي عن حزنها بسبب الخطوة الصومالية التي وصفتها بـ"المؤسفة"، مؤكدة أنها تستند لـ"مزاعم واهية".

رئيس الوزراء الصومالي يطيح بوزير الخارجية

وأكدت الحكومة الكينية احترامها المبادئ الدولية في جميع البلدان وخاصة في أفريقيا، وشددت على التزامها بسيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وكرامته .



وأكدت دعمها للخطوات الإيجابية للشعب الصومالي بما فيها التوصل إلى توافق سياسي حول الانتخابات، داعية مقديشو لوقف سياسات لفت الانتباه، والالتزام بالاتفاق بين الشركاء السياسيين الصوماليين، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وجدد وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالرزاق اتهام كينيا بالتدخل في شؤون الانتخابات ما يخالف المبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي والأعراف الدبلوماسية.

الأحد، أبلغت الخارجية الصومالية، السفير الكيني لدى مقديشو لوكاس تومبو بمغادرة البلاد، وقررت الوزارة استدعاء السفير الصومالي لدى نيروبي محمد أحمد نور ترسن.