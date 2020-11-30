بعد 4 سنوات.. مصر تسدل الستار عن قضية ريجيني "مؤقتا"

أعلنت النيابة العامة المصرية، الإثنين،غلق ملف فضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مؤقتا، مؤكدة أن القاتل لا يزال مجهولا.

وقال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في بيان مشترك مع السلطات الإيطالية، إن الشخص الذي قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 لا يزال مجهولا وإنه سيُغلق ملف التحقيقات مؤقتا.



وأضاف البيان، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن سلطات التحقيق ستواصل البحث عن مرتكب الجريمة.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين مصر وإيطاليا، وأكدا أن كل جانب نفذ إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين.

وبداية العام الجاري، أكد النائب العام المصري استمرار التعاون بين البلدين بعيداً عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة بشأن القضية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال لقاء مؤخرا، مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اهتمامه بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب "ريجيني".

وشدد على حرص مصر على مواصلة التعاون الكامل وبشفافية تامة، من خلال السلطات المعنية، خاصة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة المصرية، التي تقوم بالتنسيق مع نظيرتها الإيطالية، لمعرفة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.