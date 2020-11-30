العراق يلاحق فلول داعش.. تصفية 6 إرهابيين بنينوى

أعلن العراق، الإثنين، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباكات مع الأمن في جبال مخمور بمحافظة نينوى.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب شرع مساء الإثنين، بعملية عسكرية في جبال مخمور لمُلاحقة ما تبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".



وأضاف البيان، "وردت معلومات استخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها جرذان العصابات الإرهابية، وبعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت قواتنا البطلة باقتحام المنطقة".

وأشار الجهاز إلى أنه "جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية، قُتل 3 منهُم وحاول الثلاثة الآخرون الهرب، إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم وقُتلوا جميعًا على إثر الضربات الجوية".

وأشار البيان إلى أن "مُقاتلاً من جهاز مُكافحة الإرهاب أصيب بجروح طفيفة خلال العملية"

وفي وقت سابق كشفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن نتائج حملة العسكرية التي انطلقت، لتمشيط المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأضافت الخلية في بيان، أن الحملة شارك فيها "فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الأنبار وأفواج الحشد العشائري".

واستهدفت الحملة العسكرية، "تفتيش مناطق جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل لإلقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار".



وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية "تمكنت من العثور على 22 صاروخا لطائرات، و4 قذيفة مدفع 57 ملم، وقنابل هاون 81 ملم، وعلى نفق يحتوي على أسحلة متنوعة، كما عثرت القوات على ثلاثة كهوف تحت الإنشاء تم تدميرها.

وارتفعت هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي ضد المدن والمنشآت العسكرية بالعراق باتباع استراتيجية "الاشتباك والضرب عن بعد"، فيما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات مطاردة وتعقب لفلول التنظيم الإرهابي.