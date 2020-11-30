نائب إخواني يزعم التوصل للقاح كورونا بتونس.. موجة سخرية

أثارت تصريحات رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني عن نجاح مختبر تونسي في التوصل للقاح لكورونا، حملة سخرية واسعة على مواقع التواصل.

تصريحات النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، كشفت مصادر صحية تونسية لـ"دوت الخليج الإخبارية" كذبها، وأن الدواء الذي تحدث عنه مخلوف خلال جلسة برلمانية، مسرحية من نسج خياله، ولا مصداقية علمية له.



رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس اعتبروا تصريحات النائب الإخواني، "شعبوية فارغة"، ومحاولة للفت الأنظار، خاصة أنه يعيش حالة انهزام داخلي بعد نجاح زعيمة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي في كسب مساندة شعبية في حملتها لفضح الإخوان.

ناشطون تونسيون شددوا على أن الاعتصام المفتوح لرئيسة الحزب التونسي الحر، أمام مقر اتحاد القرضاوي للمطالبة برحيلة عن تونس، كانت خطوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره وتعاطف معها الشعب التونسي.

وكتب عدد من أنصار الدستوري الحر على صفحاتهم على "فيسبوك" قائلين إن "عبير موسي خطفت الأضواء من الإخوان فأصبحوا يبحثون عن أي موضوع يجلب لهم الأنظار.. فعلا يثيرون الشفقة".





ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأ أنصار الحزب الدستوري الحر بتونس، تنفيذ اعتصامهم المفتوح أمام مقر الاتحاد التابع ليوسف القرضاوي، مفتي الإرهاب الذي يعيش في قطر، بمشاركة عشرات التونسيين من أجل إغلاقه.

ورفع المعتصمون شعارات تدين اتحاد القرضاوي، وارتباطه بالإرهاب بتونس، وتورطه في نشر الفكر التكفيري في البلاد منذ عام 2011.

ويحمل اعتصام الدستوري الحر شعار "اعتصام الغضب" وسيكون مفتوحا، بحسب رئيسة الحزب عبير موسي، حتى إغلاق اتحاد القرضاوي نهائيًا .





ودعت فئة أخرى من الساخرين رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وبقية كتلة إلى تجربة اللقاح بدأ بأنفسهم، لأن الشعب لا يصدّقهم بعد كشف كذب وعودهم الانتخابية.

واعتمد الفصيل الإخواني خلال حملته الانتخابية على وعود كاذبة، وهي تأميم حقول النفط في تونس وتشغيل مليون عاطل عن العمل .





وائتلاف الكرامة (19مقعدا) الذي يترأسه المحامي سيف مخلوف، اشتهر بخطابه المتطرف والعنصري تجاه مختلف فئات المجتمع، وعرف بمساندته السياسية للجماعات المسلحة،حيث تولى "مخلوف" الدفاع عن عدد من الإرهابيين الذين استهدفوا الأمن التونسي منذ عام 2011.