وزير الداخلية التونسي يكشف آلية القضاء على الارهاب

كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدّين، عن آلية القضاء على التنظيمات والخلايا الإرهابية في البلاد.

وقال شرف الدين خلال كلمته أمام البرلمان التونسي، إن الأجهزة الأمنية تعتمد منهج السرية والتكتم كآلية للقضاء على هذه التنظيمات والخلايا النائمة، لتحقيق عنصر المفاجأة في ضرباتها.

وأوضح وزير الداخلية التونسي أن هذا المنهج ساهم في الكشف عن المزيد من الخلايا الإرهابية.

وسبق أن كشف شرف الدين عن تنفيذ قوات الأمن 48 عملية استباقية، خلال الأشهر الأخيرة (دون أن يحددها)، تمكنت خلالها من تفكيك 33 خلية إرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية.

ووجه وزير الداخلية رسالة طمأنة إلى الشعب التونسي في حديثه عن الوضع الأمني قائلا: "يحق لكم أن تهنئوا.. الجهاز الأمني يتصدّى للإرهابيين بشكل متميز".

ورغم التطمينات التي تسوقها وزارة الداخلية التونسية، إلا أن خطر الإرهاب مازال يعدّ قائما لا سيّما بعد إقرار عدد من منظمات المجتمع المدني إن ظاهرة الإرهاب تستقطب العنصر النسائي أيضا .

استقطاب النساء

من ناحية أخرى، أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، وجود حالة من اليأس وفقدان الأمل تسببت في تحول بعض النساء إلى "إرهابيات"، ودعت إلى ضرورة معالجة الظاهرة بالحوار وبعث الأمل.

وانتقدت الجربي غياب "الخطاب الصادق في ظل وعود مفرطة"، مضيفة "أن التصدي للخطاب العنيف يتطلب إصلاح البرامج التربوية والتدخل على مستوى الخطاب الديني واسترداد المساجد".

من جانبها، أكدت منجية السوايحي عضو الاتحاد لـ"دوت الخليج الإخبارية" على هامش ندوة علمية عقدت الإثنين بالعاصمة تونس، أنه لا وجود لمخطط واضح للتعامل مع الشباب منذ 2012، لمعرفة أسباب تحولهم إلى العنف.

وأضافت أن التهميش والبطالة والمخدرات والالتحاق بالجماعات الإرهابية والهجرة غير النظامية، يغذيها غياب الأمل في تونس، وفق تعبيرها.

ويقدر عدد الخلايا الإرهابية في تونس بأكثر من 180 خلية منتشرة في كامل أنحاء البلاد.

وتضم كل خلية ما بين 3 و7 أشخاص، وتكونت بعد أن يتم استقطاب شباب من فئات اجتماعية مهمشة، وذلك بحسب مصادر أمنية خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية".