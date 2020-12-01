ظهور جسم معدني غريب في رومانيا.. لغز "المسلة" يزداد غموضا

ذكرت تقارير إعلامية أن مسلة معدنية غامضة كانت قد اختفت في أمريكا ظهر شبيه لها في رومانيا.

وذكرت وسائل إعلام رومانية أن مسلة غامضة يبلغ طولها 4 أمتار ظهرت على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت شرقي البلاد.

وأثار مظهر الهيكل المجوف، الذي له شكل مثلث ومغطى بخربشة دائرية، تكهنات حول أصله.

وتشبه المسلة تمثال يوتا المترابط الذي تم رصده في خليج صغير قبل أسبوعين، مما دفع الناس إلى التساؤل عما إذا كانت الآثار مرتبطة.

وكانت مسلة معدنية غامضة مجهولة المصدر قد أثارت العديد من التكهنات بعضها وصل إلى حد الخيال العلمي إثر اكتشافها أخيرا في صحراء غرب الولايات المتحدة.

ولكن تلك المسلة قد اختفت فجأة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، حيث أشار مكتب استصلاح الأراضي في ولاية يوتا السبت إلى تلقيه "شهادات ذات مصداقية" تفيد بأن الجسم الغريب سُحب على يد "طرف ثالث مجهول" مساء الجمعة.

ولفت في بيان إلى أن "المكتب لم يسحب المنشأة التي تُعتبر ملكية خاصة"، مضيفا: "لا نحقق في شأن الانتهاكات على حق الملكية إذ إن النظر فيها يعود إلى مكتب قائد الشرطة المحلي".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان مسؤولون محليون قد اكتشفوا أواسط الشهر الجاري لدى استطلاعهم المنطقة لتعداد أنواع حيوانات الضأن، بدهشة كبيرة هذه الكتلة اللامعة المثلّثة الشكل التي يتخطّى علوّها 3,5 أمتار في جنوب ولاية يوتا.

وبعد هبوط المروحية التي كانت تقلهم لإنجاز تحقيقهم، اكتشف هؤلاء الموظفون في هيئة السلامة العامة في يوتا هذه "المسلّة المعدنية" لكنهم لم يجدوا "أي دليل واضح يدلّ على من يمكن أن يكون قد وضعها".

وسرعان ما انتشر خبر العثور على الجسم الغامض عبر الإنترنت، ولفت الكثير من روّاد الشبكة إلى أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "2001، أوديسي الفضاء".

ورأى فيها آخرون رمز أمل في وجه تحدّيات العام 2020.

وكتب أحد مستخدمي "أنستقرام" أنه "زرّ لإعادة التشغيل" وقال آخر ممازحا "يمكننا أن نقرأ عن قرب (لقاحات ضدّ كوفيد-19) في الداخل".

وقال متحدث باسم هيئة السلامة العامة في ولاية يوتا لصحيفة "نيويورك تايمز"، "أحدهم أمضى وقتا في استخدام أداة ما تتيح تقطيع الصخر أو أمر من هذا القبيل للحفر في العمق، بشكل مطابق تقريبا للجسم وعمد إلى تثبيته بصورة فعلية".