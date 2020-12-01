الجيش الجزائري يصفي 3 إرهابيين.. ضربات استباقية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، القضاء على 3 إرهابيين في عملية عسكرية واسعة استهدفت مرتفعات محافظة جيجل.

وقالت الدفاع الجزائرية، في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن الجيش الجزائري تمكن من القضاء على 3 إرهابيين عقب اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية بالمرتفعات الجبلية الواقعة بولاية جيجل التي تبعد بنحو 1050 كيلو متر شرق العاصمة، في عملية عسكرية لازالت مستمرة.

وأشار البيان إلى أن العملية التي تأتي في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت من تمشيط منطقة "واد بوعايش" قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وكشف عن أن العملية تمت بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة، فيما تمكن الجيش من ضبط 30 من سلاح رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، و50 مخزن للأسلحة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، و12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات من الذخيرة، فضلاً عن 7 أجهزة اتصال وملابس وأدوية.





وشددت وزارة الدفاع الجزائرية على أن هذه العملية المتواصلة تأتي لتؤكد عزم قوات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، ومدى يقظة والتزام قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وبعد الضربات العسكرية الموجعة التي تلقتها فلول الجماعات الإرهابية في الأعوام الأخيرة بوسط وشرق الجزائر، لجأ الإرهابيون للتحصن بالمرتفعات الجبلية لمحافظة جيجل، وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة الإرهابي.





وتمكن الجيش الجزائري، في العقد الأخير من شل تحركات الجماعات الإرهابية عبر الضربات العسكرية الاستباقية في مختلف مناطق تحصنها، كما تمكن من قتل والقبض على مئات الإرهابيين، مع ضبط كميات هائلة من الأسلحة معظمها تستعمل في الحروب الكلاسيكية وفق ما أكدته بيانات وزارة الدفاع الجزائرية.



