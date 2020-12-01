السعودية ترحب بتجريم حزب الله في سلوفينيا ولاتفيا

رحبت السعودية، الثلاثاء، بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لحزب الله منظمة إرهابية.
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لحزب الله منظمة إرهابية.
ونوهت الوزارة إلى أهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.
وكانت حكومة جمهورية لاتفيا، قد أعلنت في وقت سابق تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية ومنع عناصره من دخول البلاد.
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان حكومة لاتفيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن قرار لاتفيا باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، يأتي دعما للعقوبات المفروضة عليه، والتي تفرض حظرا ومنعا لأفراده والعناصر التابعين له.
وأشار البيان إلى أن توالي إعلان الدول الأوروبية واللاتينية حزب الله منظمة إرهابية، رسالة قوية لتضييق الخناق على عناصره، ومنعهم من دخول الأراضي الأوروبية واللاتينية لتنفيذ أعمالهم غير المشروعة.
ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قرار لاتفيا سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التمييز "الزائف" بين جناحيه السياسي والعسكري.
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