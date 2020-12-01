عقوبات أوروبية.. قبرص تتوعد التحركات التركية

قال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، الثلاثاء، إن الممارسات التركية في منطقة فاروشا تنتهك القوانين الدولية، ملوحا باقتراب فرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.
وأكد وزير الدفاع القبرصي، أن الممارسات التركية في البحر المتوسط تصطدم بسياسات الاتحاد الأوروبي.
وصعد بيتريدس من لهجته ضد أنقرة بالتأكيد على أن التحركات التركية في منطقة قبرص الاقتصادية تعد استفزازية وعدوانية غير مقبولة.
ومطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر كانون الأول الجاري، قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية.
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