ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة الإثنين، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
أُعلن في سنغافورة عن تأجيل إطلاق "فقاعة السفر" التي طال انتظارها، لتسهيل رحلات السفر بغرض الترفيه بين سنغافورة وهونج كونج.
تقدم ذا جرين بلانيت، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية الوحيدة في دبي، تجربة جديدة تنقل الزائرين إلى قلب الغابات الاستوائية.
ظهرت حركة ركاب الطيران في الولايات المتحدة ارتفاعا يوميا كبيرا في ظاهرة لم تحدث منذ تفشي فيروس كورونا.
لا يقتصر جمال المطاعم على الطعام الجيد فقط، بل إن مكانه والأجواء المحيطة به أصبحت العامل الأكثر تأثيرا لدى الزوار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. فقاعة السفر وسماء أمريكا ومطر دون بلل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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