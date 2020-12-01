موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. جاسوس ذكي في المنزل وأزمة العمالقة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. "عنوانك، صوتك، اهتماماتك، صورك" جميعها أهداف يرصدها تلفازك الذكي عنك وأنت داخل منزلك عبر الذكاء الاصطناعي، لتوجيه الإعلانات لك. تعتزم كندا فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت وفق نظام ضريبي عادل للاقتصاد الرقمي. أعلنت شركة فيسبوك اعتزامها الاستحواذ على شركة خدمة العملاء الناشئة كوستمر. أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، أنها سوف تفرض غرامة على شركة أبل بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار).

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