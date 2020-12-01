ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. رغم استهلاكها للوقود بقوة إلا أن السيارات العاملة بمحركات سداسية لها سمات تميزها بين مختلف الفئات. كشفت ميتسوبيشي اليابانية عن مواصفات النسخة الأحدث من طراز "إكلبس كروس"، المقرر طرحه للأسواق بنهاية عام 2021. كشفت شركة أودي الألمانية تفاصيل النسخة الأحدث من طراز Q7 المخصص لعام 2021 لتنافس فيه بسوق سيارات SUV العائلية. طرحت فورد خلال 2020 مجموعة مميزة من السيارات حققت مبيعات جيدة وفي المقدمة منها الفئات الرياضية والعائلية. لجأت شركة تاتا الهندية المصنعة للسيارات إلى إجراء غير تقليدي لحماية منتجاتها التي تم حجزها للشراء، لحين تسليمها للمشترين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. أوديQ7 الجديدة و"إكلبس كروس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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