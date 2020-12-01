مصادر تكشف.. تفاصيل "مجلس شركاء الحكم" بالسودان

كشفت مصادر داخل الجبهة الثورية السودانية، الثلاثاء، عن اتفاق محلي سوداني حول نسب أعضاء مجلس شركاء الحكم، خلال الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقالت مصادر، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إنه "تم الاتفاق على نسب أعضاء مجلس شركاء حكم الفترة الانتقالية بين الحكومة والحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية".



وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن نصيب كل من الثورية 8 أعضاء و13عضوا للحرية والتغيير و6 أعضاء للمكون العسكري.

وقد نصت المادة 80 في التعديلات التي تم إدخالها في المواءمة بين اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية على إنشاء مجلس للشراكة يتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري، بالاضافة إلى رئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية.

وأضافت المصادر أن اجتماع اليوم الثلاثاء بين شركاء الحكم وأطراف العملية السلمية والحرية والتغيير في القصر الجمهوري، كان لتقديم أسماء المشاركين من كل طرف.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء أطراف العملية السلمية الممثلين في المجلس رؤساء تنظيمات الجبهة الثورية وهم الدكتور الهادي أدريس ، مني أركو مناوي ، الدكتور جبريل إبراهيم ،مالك عقار ،الطاهر حجر، وخميس أبكر ، ممثلين لكل من مسار الشمال والشرق لم يتم الاتفاق حول تسميتهم بعد.

وكان رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس قد قال إن أطراف العملية السلمية تجري مشاورات مكثفة لاختيار مرشحيها للسلطة الانتقالية.

وأضاف، في مقابلة حصرية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "المشاورات قطعت شوطا كبيرا، ومن المتوقع إعلان المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء خلال الأيام المقبلة".

ويختص المجلس الجديد بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، كما لمجلس "شركاء الحكم" الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.