نتنياهو عن أول رحلة تجارية لطائرة إسرائيلية إلى دبي: يوم تاريخي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية إلى دبي بأنه "يوم تاريخي".

وقال نتنياهو متحدثا عبر الهاتف إلى قبطان الطائرة حاغاي كناعَن بعد الهبوط في دبي: "إنه يوم تاريخي. لقد قرّبتم السلام وهو أمر لا يُصدّق حيث نشهد السلام بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى".



أضاف: "نرى ثمار السلام هذا اليوم أيضًا. كلما نهبط في البلاد نصفق بأيدينا. أما هذه المرة فأنا أصفق بيديّ بمناسبة هبوطكم في دبي بفضل معاهدة السلام الرائعة التي أبرمناها".

وتابع نتنياهو: "تحياتي لكم وأتمنى أن تستمروا بذلك لأطول ما يمكن".

ووصلت إلى دبي، الثلاثاء، أول رحلة تجارية لطائرة شركة "يسرائير" الإسرائيلية بعد أن أقلعت من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ومع مدير عام شركة "يسرائير" أوري سركيس ومع كابتن أول رحلة تجارية اتجهت من إسرائيل إلى دبي حاغاي كناعَن".





ومن جانبها قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف: "أتوجه إليك بالشكر أيضًا لرئيس الوزراء على دعمه وعلى الجهود الكبيرة التي بذلها في يوم أمس أيضًا وحتى اللحظات الأخيرة، من أجل إتاحة هذا المرور عبر الأجواء السعودية وإمكانية أن تكون هناك تبادلية للرحلات الجوية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة وإلى البحرين أمام الشركات الإماراتية والبحرينية".

وبدوره قال القبطان كناعَن: "نشكر ونفرح بهذه الفرصة وعلى كل الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الترويج لهذا السلام. سيادة رئيس الوزراء، ألتمس بدوري أن أصفق بيديّ أيضًا. تُعد هذه المناسبة أمرًا مؤثرًا جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "لدينا 90 رحلة جوية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول فقط إلى دبي. إنه بمثابة تغيير هائل ليس فقط على صعيد السلام وإنما على صعيد المنطقة وعلى صعيد الطيران الإسرائيلي".

وكانت شركة "فلاي دبي" الإماراتية بدأت الخميس الماضي بخط طيران بين دبي وتل أبيب بواقع رحلتين يوميا.

ووقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاق سلام منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.