السعودية بيوم التضامن: فلسطين على رأس أولوياتنا

جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، التأكيد على أن الرياض لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهي على رأس القضايا التي تدعمها المملكة.

جاء ذلك في رسالة تضامنية بعث بها وزير الخارجية، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: موقف السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام ۲۰۰۲.

وأضاف، أن المملكة العربية السعودية تعرب مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف إسرائيل عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وتابع أن المملكة، تدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن الشعب الفلسطيني عانى في الحصول على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد - ۱۹.

وأكد وزير الخارجية في ختام رسالته، أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية، ودفاع عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة.

وشدد على أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.