صور.. المسبار الصيني "تشانج 5" يبدأ جمع عينات القمر

أعلنت المصلحة الوطنية للفضاء في الصين، الأربعاء، أن المسبار "تشانج 5" انطلق في جمع عينات من القمر.

يأتي ذلك بعد نجاح المسبار في الهبوط على الجانب القريب من القمر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتم إجراء الاستعدادات بما في ذلك بسط الأجنحة الشمسية.





ويعتمد المسبار طريقتين لأخذ عينات القمر، بما في ذلك استخدام الحفر لجمع العينات وجمع العينات من السطح بذراع آلية.





ومن المتوقع جمع حوالي كيلوجرامين من العينات وإحكام غلقها في حاوية، ثم ستقلع مركبة الصعود وتلتحم بمجموعة مركبة المدار ومركبة العودة في المدار.





وبعد نقل العينات إلى مركبة العودة، ستنفصل مركبة الصعود عن مجموعة مركبة المدار ومركبة العودة.





ومن المتوقع أن تحمل مركبة المدار مركبة العودة إلى الأرض، ومن المقرر أن تدخل مركبة العودة الغلاف الجوي وتهبط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين.



