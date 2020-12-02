بوتين يشيد بـ"شجاعة" رئيس وزراء أرمينيا في ملف "قره باغ"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بـ"شجاعة" رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الذي يتعرض لانتقادات في بلاده لقبوله وقف إطلاق النار، الذي أكد انتصار أذربيجان بعد معارك دامت 6 أسابيع في ناغورني قره باغ.

الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، منح أذربيجان مكاسب كبيرة ووصفه العديد من الأرمن بأنه كارثي وطالبوا باستقالة باشينيان.



والأربعاء أعلن الرئيس الروسي خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا وأرمينيا عضوان فيها) أن "الحكومة الأرمينية اضطرت لاتخاذ قرار صعب جدا لكنه كان ضروريا".

وأضاف "هذه القرارات كانت مؤلمة جدا واستلزمت شجاعة شخصية من قبل رئيس وزراء أرمينيا" مؤكدا أن "مهمتنا باتت دعم رئيس الوزراء وفريقه لتنظيم حياة سلمية" في ناغورني قره باغ.

وبموجب الاتفاق تعهدت أرمينيا إعادة ثلاثة أقاليم - لاتشين وكلبجار وأغدام - كانت خارج سيطرة أذربيجان منذ 1994 وانتهت هذه العملية الثلاثاء.

وكانت هذه الأقاليم ضمن منطقة عازلة حول ناغورني قره باغ المنطقة الجبلية حيث غالبية السكان من الأرمن بعد حرب دارت في التسعينات.