أسعار الذهب اليوم.. انهيار الدولار يقفز بالأوقية لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في منتصف تداولات الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار، وتقدم مفاوضات التحفيز.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1825.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 1832.20 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب رويترز، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1829.30 دولار للأوقية.

وهوى الدولار إلى مستوى جديد هو الأقل في عامين ونصف اليوم الأربعاء، تحت وطأة تجدد التوقعات لتحفيز مالي أمريكي.

وتراجع مؤشر الدولار تراجعا طفيفا إلى 91.160 بعد أن سجل 91.100، أقل مستوى له منذ أواخر أبريل نيسان 2018.

وشهد الدولار بعض الشراء من الباحثين عن ملاذ آمن بفعل بيانات تظهر تراجع التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي الشهر الماضي.

وكانت أسعار الذهب في بداية تداولات الأربعاء متراجعة، بعدما سيطر الإحباط على المستثمرين بسبب شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية.

وعززت مؤشرات على إحراز تقدم في مناقشات بشأن حزمة تحفيزات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 الإقبال على المعدن النفيس للتحوط ضد التضخم المحتمل.

حزمة التحفيز

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

فيما اقترح بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إجراءات مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

وسجل الذهب أسوأ أداء شهري له في 4 أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفعل التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي يدعمه بدء استخدام لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

والأربعاء، أصبحت بريطانيا أول بلد في العالم يوافق على اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4% إلى 24.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 1% إلى 1009.47 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 2402.46 دولار للأوقية.