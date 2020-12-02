السودان يتمسك برعاية أفريقية واتفاق ملزم حول سد النهضة

أكد وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، تمسك بلاده برعاية الاتحاد الأفريقي لمحادثات سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم. جاء خلال إفادة إعلامية لوزارة الري السودانية بالخرطوم، لقادة الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق جوبا "شركاء السلام" بشأن تطورات ملف التفاوض حول سدالنهضة الإثيوبي. وجدد الوزير السوداني، تمسك بلاده برعاية الاتحاد الأفريقي لمحادثات سد النهضة، بشرط تغيير منهجية التفاوض وإعطاء الخبراء دور أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. من جانبه، قدم رئيس الجهاز الفني، عضو وفد التفاوض السوداني دكتور صالح حمد، ورقة بعنوان "سد النهضة الآثار والمفاوضات الجارية". واستعرض من خلالها آلية السودان الداخلية لإدارة التفاوض ونتائج دراسات آثار السد ومفاوضات الملء والتشغيل. بدوره، شرح عضو الوفد القانوني هشام عبده كاهن، الجوانب القانونية والنقاط مثار الخلاف المتعلقة بإلزامية التفاوض . وأشار كاهن إلى المشاريع المستقبلية لإثيوبيا على النيل الأزرق وآلية حل النزاع وعلاقة الاتفاقية باتفاقيات المياه الأخرى . وكان السودان رفض حضور اجتماع ثلاثي حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، متمسكا بضرورة تغيير المنهج التفاوضي لكونه غير مجدي، داعيا إلى إعطاء دور أكبر للخبراء.

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