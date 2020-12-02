موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. إكسبو دبي يجمع العالم وثغرة آيفون

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

احتفل "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني الـ49 للإمارات عبر نشر فيديو يحتفي فيه بروح الاتحاد والتعاون التي أرسى قواعدها الآباء عام 1971.

استطاع باحث أمني يدعى (إيان بير) Ian Beer اكتشاف ثغرة أمنية، تسمح بالتحكم في آيفون عن بعد دون أي تدخل من المستخدم.

طورت شركة Bullitt الإنجليزية، أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يستخدم أيونات الفضة في مواد غلافه.

وقعت البحرين وإسرائيل 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في المجال التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا.

تسعى شركة جوجل الأمريكية العملاقة إلى إضافة لمسة "التواصل الاجتماعي" إلى تطبيقها الشهير "خرائط جوجل" Google Maps عبر تحديث جديد.

نجحت شركة تقنيات فنلندية في تقديم تكنولوجيا متطورة هي الأولى من نوعها، تنقل آلية التحكم الداخلي بالسيارات لمستوى أعلى غير مسبوق.