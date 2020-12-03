موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. "بلاء" إسطنبول والإمارات تتصدر

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تصدرت الإمارات عديد التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العربية والعالمية، رغم الظروف والتأثيرات العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا.

يوما بعد يوم تؤكد شركات الطاقة العالمية، أن منطقة الخليج لا تزال أفضل مكان للاستثمار في قطاع الطاقة، لانخفاض تكلفة الإنتاج فيها.



أعلنت شركة أرامكو السعودية الأربعاء، عن عطل فني بإحدي المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان.

كشفت تقرير دولي، أن الأنشطة الإرهابية تكلف ليبيا سنويًا 492.3 مليون دولار خسائر لتحتل المركز الخامس عالميًا، في دفع فاتورة الإرهاب.

سجلت مدينة إسطنبول التركية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلى معدلات تضخم على الإطلاق خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

زادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الأربعاء، متأثرة بصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

أعلن نادي الطيران السعودي تأجيل إطلاق النسخة الـ2 من المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي كان مقررا إقامته في الرياض مطلع 2021.

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عن ترحيب ودعم بلاده بالدعوة الأممية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة الاقتصادية الليبية.



تراجع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.6%، في أول 10 أشهر من 2020، وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب.

في سابقة تاريخية، حصل لحم دجاج اصطناعي على أول موافقة في العالم للطرح في الأسواق والوصول إلى موائد المستهلكين في المطاعم.

