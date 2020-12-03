أجمل الوجهات السياحية في قارمش.. رحلة بالصور

قارمش من الأماكن السياحية الألمانية الجميلة، يمكنك الاستمتاع بطبيعتها الخلابة حيث الجبال والأشجار والبحيرات.. إليكم أجمل مناطق قارمش.

وقارمش هي أحد البلدان الألمانية التي توجد في ولاية بافاريا، وتقع على الحدود مع النمسا، كما أنها تقع بالقرب من جبل زوجسبيتزي وهو أكبر جبل في ألمانيا، وتوجد في قارمش مناطق سياحية مميزة يمكنك زيارتها والاستمتاع بها، ومن خلال ما يلي نتعرف على أجمل الوجهات السياحية في قارمش.

أجمل الوجهات السياحية في قارمش:

قصر لاندر هوف:





من الأماكن ذات الأهمية في قارمش والتي يتوافد عليها السياح وخاصة المحبين للتعرف على الحضارات المختلفة، حيث يتمتع قصر لاندر هوف بالمباني الهندسية الغاية في الدقة، ولوحات وأثاث يعود للملك لودفيك، وبها قاعة المرايا المذهلة الجمال، وغرف للنسيج تحتوي على أقمشة كتان مرسوم عليها لوحات فنية جميلة، كما يوجد حول القصر حديقة تمتد على مسافة 125 فدانا وبها مساحات خضراء شاسعة، وأشجار كثيرة وورود بألوان مبهجة، وتضم الحديقة تماثيل وبحيرة صغيرة، ومغارة فينوس، ودير غورن منار، وكوخ هوندينغ والتي تعتبر من الأماكن الثقافية التي تعود لعصر الملك لودفيك وكانت تقام بها الحفلات الموسيقية والأوبرا.

تلفريك قارمش:





عند زيارتك إلى بلدة قارمش يمكنك ركوب التلفريك، ورؤية الطبيعة الخلابة لهذه المنطقة التي تضم جبالا وبحيرات والقمم الجليدية، وهذا التلفريك يصل ما بين جبل زوجسبيتزي ومنطقة تقع بالقرب من بحيرة إيبسي، ويعد تلفريك قارمش من الأماكن التي تستقطب الكثير من السياح.

بحيرة إيبسي:





من الأماكن السياحية الجميلة جدا في قارمش حيث تعد أجمل البحيرات التي تقع في ألمانيا وتتميز البحيرة بالمياه الزرقاء الصافية، والبحيرة محاطة بجبال زوجسبيتزي، ويمكنك خلال زيارتك للبحيرة ممارسة رياضة الجري وقيادة الدراجات وأخذ الصور الفوتوغرافية.

منصة ألبسبيكس:





من المناطق السياحية الرائعة التي يذهب إليها الكثير من السياح، حيث تتم مشاهدة جبال الألب والكثير من المناطق السياحية القريبة من المنطقة، ويبلغ طول منصة ألبسبيكس حوالي 24 مترا، وبارتفاع 1000 متر عن سطح الأرض.

الخوانق المائية:





تعتبر من الأماكن السياحية المختلفة والجميلة في قارمش، والتي تسمى بخوانق بارتنخ وهي توجد في وادي ريينتل والتي تمتد لمسافة طويلة، حيث تبلغ حوالي 700 متر، كما أن طول الصخور الموجودة بها يتخطى 80 مترا، وفي الشتاء يمكنك الاستمتاع بهذه المنطقة حيث توجد بعض التشكيلات الجليدية الرائعة التي توجد على أطراف الجرف الصخرية.