سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، 3 ديسمبر 2020، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقرا، خلال الأسبوع الماضي، عند نفس المستوى، وسط حالة هدوء كبيرة لسوق النقد المصري، مستمرة منذ نهاية العام الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع في البنوك، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

فيما ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأربعاء، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتابع: وذلك بالمقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و10.4 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

أعلى سعر للدولار

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6075 جنيه للشراء، و 15.7075 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع في 24 بنكا، منها بنك التجاري الدولي، واتش اس بي سي، وعودة، والأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والإسكندرية، الاستثمار العربي، والمصري الخليجي.

بينما سجلت بنوك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مصر (حكومي)، أقل سعر للدولار عند 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، إلي نحو 18.82 جنيه للشراء، ونحو 18.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.6759 جنيه للشراء، و18.7987 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلي نحو 20.81 جنيه للشراء، ونحو 20.94 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.79 جنيه للشراء، و20.92 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، ونحو 4.18 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

فيما ارتفع الدينار الكويتي، إلي نحو 51.16 جنيه للشراءـ، ونحو 51.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.10 جنيه للشراء، و51.56 جنيه للبيع، أمس.

تراجع البطالة

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.6% في الربع الثاني من 2020، في ظل أزمة كورونا.

وكشفت أن 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الرئاسية الخاصة بتداعيات كورونا.