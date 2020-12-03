5 دواعش بقبضة الأمن العراقي في كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارات العراقية، الخميس، القبض على 5 إرهابيين من داعش في كركوك، شمال بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان، إن "مفارزه في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض، وفق مذكرة قضائية، على عنصرين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية، كانا قد استهدفا القوات الأمنية أثناء فك الحصار عن بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن"القوات الأمنية تمكنت بعد ورود معلومات أمنية، ووفق مذكرات قضائية من اعتقال عنصرين آخرين يعمل أحدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، أثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الآخر إلى ما يسمى أشبال الخلافة".

وأشار إلى أنه"تم تدوين أقوالهم، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة، طالت المواطنين العزل والقوات الأمنية على حد سواء"، مشيرا إلى أنه" تمت إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

بدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على ناقل لعصابات داعش في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام الإرهاب.

وتعد كركوك، فضلا عن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، مراكز رئيسة لهجمات داعش المتكررة بين الحين والآخر، بسبب طبيعتها الجغرافية ومناطقها الصحراوية الشاسعة التي توفر بيئة آمنة لعناصر التنظيم الإرهابي.

وتصاعدت هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي، مستهدفة المدن والقطع العسكرية، باتباع استراتيجية الاشتباك والضرب عن بعد، فيما تنفذ القطعات العسكرية حملات مطاردة وتعقب لفلول التنظيم.

وخسر تنظيم داعش سيطرته على مدن غرب وشمال العراق التي احتلها بعد أحداث يونيو/حزيران 2014، فيما لا تزال خلاياه نشطة في تنفيذ الهجمات بين الحين والآخر.