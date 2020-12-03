أسعار الغذاء تقفز إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية للشهر السادس على التوالي في نوفمبر، وفقا لما قالته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

ووصلت أسعار الغذاء تقريبا إلى أعلى مستوى بـ6 سنوات، فيما سجل المؤشر أعلى زيادة شهرية منذ يوليو/تموز 2012.



وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 105 نقاط الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل بشكل طفيف في أكتوبر تشرين الأول إلى 101 نقطة.

وكان الرقم المعلن في السابق لأكتوبر/تشرين الأول 100.9.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا في بيان اليوم الخميس، إن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم مازالت متجهة نحو تحقيق مستوى سنوي قياسي في 2020 على الرغم من خفضها لتوقعها للشهر الثالث على التوالي.

وقادت أسعار الزيوت النباتية الصعود على المؤشر ككل، وارتفعت 14.5 على أساس شهري فيما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع لأسعار زيت النخيل مرتبط بانخفاض حاد في المخزونات العالمية.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب زيادة 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني عن الشهر السابق، وهو ما يزيد عن قيمته قبل عام بنحو 19.9%.

وارتفع متوسط أسعار السكر 3.3% عن أكتوبر في ظل مخاوف من تراجع الإنتاج العالمي في المستقبل بفعل الأحوال الجوية غير المواتية.

وعدلت فاو بالخفض توقعها لموسم الحبوب في 2020 للشهر الثالث على التوالي إذ خفضته إلى 2.742 مليار طن من 2.75 مليار طن. ومع ذلك فإنه مازال يمثل ارتفاعا قياسيا ويزيد 1.3 بالمئة عن مستوى العام الماضي.