قنصلية واشنطن في أربيل: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن داعش

علاوة على العمليات العسكرية تعول الولايات المتحدة في حربها ضد داعش بالعراق، ضمن التحالف الدولي، عن رصد المكافآت لتعقب بقايا التنظيم.

وأعلنت القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول نشاط داعش في تهريب النفط والآثار.



وقالت القنصلية، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأمريكية يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل معلومات تعطل بيع أو تجارة النفط والآثار من قبل داعش أو نيابة عنها أو لصالحها".

وأضافت مخاطبة العراقيين "ساعدونا في وقف تدفق أموال الإرهابيين إلى داعش".

وتابعت: "إذا كانت لديك معلومات عن تهريب داعش للنفط أو الآثار فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة بإرسال المعلومات عبر تلجرام أو واتساب".

ووقّع إقليم كردستان في يوليو/تموز 2016، أي خلال الحرب ضد داعش، مذكرة تفاهم عسكرية مع واشنطن، لدعم قوات البيشمركة التي تخوض في إطار التحالف الدولي معارك ضد الإرهاب منذ 2014.

