طيران الخليج البحرينية تدشن أولى رحلاتها لإسرائيل بدءا من 7 يناير

وقعت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية.

وقالت طيران الخليج في بيان، اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه،:" إنها ستبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب من 7 يناير /كانون الثاني المقبل.

جاء توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة إلى إسرائيل يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني.

وقال الزياني إن البحرين تأمل في استغلال المزيد من الفرص في مجال الطيران مع العال.

والأربعاء، وقعت البحرين وإسرائيل 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في المجال التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا.

ووصل الوزير البحريني إلى إسرائيل، الثلاثاء حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

وأوضحت طيران الخليج، بحسب البيان، أن مذكرة التفاهم تتيح إجراء مناقشات بخصوص عمليات محتملة للتشارك في الرمز بين المنامة وتل أبيب، وبشأن شبكات الرحلات الدولية، وتتضمن خططا لمزيد من التعاون التجاري في ميادين مثل الشحن الجوي والهندسة وتكنولوجيا السفر.

ووقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، تلاها إعلان تأييد سلام للمنامة في اليوم نفسه مع تل أبيب، قبل أن تمضي قدما لتوقيع بيان تاريخي مشترك في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية، إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين.