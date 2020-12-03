هتلر ناميبيا يفوز في الانتخابات

حقق سياسي ناميبي يحمل اسم الزعيم النازي أدولف هتلر انتصار كاسحا في الانتخابات النيابية لكنه وعد ألا يسعى للهيمنة على العالم.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أدولف هتلر أونونا حصل على 85% من الأصوات في المستعمرة الألمانية السابقة، حيث لا تزال العديد من الشوارع والمناطق وسكان البلاد يحملون أسماء ألمانية.

وقال السياسي الناميبي لصحيفة "بيلد" الألمانية إن اسمه "لا علاقة له بالإيديولوجية النازية".

وخاض هتلر الانتخابات على قائمة حزب سوابو الحاكم، الذي يحكم ناميبيا منذ استقلالها عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في عام 1990،.

وأضاف: "سماني والدي على اسم هذا الرجل. ربما لم يفهم ما الذي يمثله أدولف هتلر. عندما كنت طفلاً، كنت أرى أنه اسم عادي تمامًا. فقط عندما كنت مراهقًا، أدركت أن هذا الرجل يريد غزو العالم بأسره.

ظلت ناميبيا مستعمرة ألمانية منذ عام 1884 حتى تم تجريد الإمبراطورية الألمانية من ممتلكاتها بعد الحرب العالمية الأولى.

لا تزال ناميبيا تضم مجتمعات من الناطقين بالألمانية بسبب ماضيها الاستعماري ويزورها كل عام حوالي 120 ألف سائح ألماني.

وذبح الجنود الألمان حوالي75 ألف شخص في حملة دموية لقمع تمرد محلي بين عامي 1904 و1908.

في العام الماضي، وصف وزيرة في الحكومة الألمانية المذبحة بأنها إبادة جماعية أثناء زيارته للدولة الأفريقية.

وأوضحت إنها تتحمل "مسؤولية خاصة" تجاه البلاد بسبب "الماضي الاستعماري المشترك" بين البلدين.