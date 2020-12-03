أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يفقد 3 جنيهات رغم مكاسب "الأصفر" عالميا

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الخميس لتفقد جزء من مكاسبها صباحا، رغم صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

وتراجع سعر الجرام عيار 24 في تعاملات مساء الخميس، إلى 914.25 جنيه، مقابل نحو 917.75 جنيه في تعاملات الصباح، وفقا لمنصة "آي صاغة" للمجوهرات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) إلي 800 جنيه، مقابل 803 جنيهات في تعاملات صباح الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685.75 جنيه في تعاملات المساء، مقابل 688.25 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق ومتاجر "الصاغة"، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و60 جنيها، بحسب نوعية المشغولات الذهبية والعيارات.

الذهب الاقتصادي

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 533.25 جنيه، وسعر جرام عيار 12 إلى نحو 457.25 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في مصر ليسجل نحو 1837 دولارا، مقابل نحو 1840 دولارا في تعاملات الصباح لتفقد نحو 3 دولارات في ساعات.

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فتراجع إلى 6400 جنيها، مقابل 6424 جنيها ليفقد 24 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بالتزامن مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات.

وانخفض الدولار بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، وواصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1837.01 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1836.20 دولار.

وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.

دعم الذهب

وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.

وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثير محدود على المعدن الأصفر مستقبلا، إذ إن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.

ورحب خبراء الصحة في الولايات المتحدة بموافقة طارئة في بريطانيا على لقاح تطوره فايزر، في مؤشر على أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة سرعان ما سوف تقتفي أثرها.

ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 23.94 دولار للأوقية.

بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1011.72 دولار ولم يطرأ تغير يُذكر تقريبا على البلاديوم عند 2398.13 دولار.