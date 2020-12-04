إصابة وزير تركي وزوجته بفيروس كورونا

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، أمس الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأوضح قصاب أوغلو في تغريدته أنه أجرى مع زوجته فحص الكشف عن كورونا، وأن النتيجة جاءت إيجابية بالنسبة له وزوجته.

ولفت الوزير إلى أن وضعهما الصحي جيد، وأنه يواصل هو وزوجته فترة العلاج من المنزل.

وفي وقت سابق الخميس، نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الحصيلة اليومية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 32.381 مريض بالفيروس، ممن يحمل الأعراض بشكل كامل، والأخرين الذين لا يحملون أعراض الفيروس.

ووفق ما نشره وزير الصحة التركي، بلغ عدد الوفيات 187 حالة، والعدد الإجمالي 14.316.