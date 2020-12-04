أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، أمس الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضح قصاب أوغلو في تغريدته أنه أجرى مع زوجته فحص الكشف عن كورونا، وأن النتيجة جاءت إيجابية بالنسبة له وزوجته.
ولفت الوزير إلى أن وضعهما الصحي جيد، وأنه يواصل هو وزوجته فترة العلاج من المنزل.
وفي وقت سابق الخميس، نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الحصيلة اليومية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 32.381 مريض بالفيروس، ممن يحمل الأعراض بشكل كامل، والأخرين الذين لا يحملون أعراض الفيروس.
ووفق ما نشره وزير الصحة التركي، بلغ عدد الوفيات 187 حالة، والعدد الإجمالي 14.316.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير تركي وزوجته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.