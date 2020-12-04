سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020

واصل سعر صرف اليورو الارتفاع مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

كما زادت أسعار الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقرت أسعار الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، إلى 18.97 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف صعودا، أو ارتفاعا حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة من نهاية العام الماضي.

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في البنوك، إلى 18.88 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى 18.87 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للشراء، مقابل 18.77 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، أمس الخميس.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.91 جنيه في 4 بنوك، هي الكويت الوطني، وعودة، والمشرق، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.13 جنيه في بنك البركة.

أذون خزانة بمليار دولار

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أنه من المقرر طرح الأذون لأجل عام واحد يوم الإثنين المقبل 7 ديسمبر/كانون الأول.

تراجع معدل الفقر

وتراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية اليوم الخميس.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن معدل الفقر في مصر سجل 29.7%.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، إن هذا "يعكس جدية الحكومة المصرية في محاربة الفقر".

سعر الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قرشا واحدا إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، ونحو 15.71 جنيه للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 21 جنيه للشراء، ونحو 21.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.81 جنيه للشراء، ونحو 20.94 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر الريال إلى نحو 4.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.18 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.25 جنيه للشراء، مقابل نحو 14.24 جنيه للشراء أمس، فيما استقر سعر الدرهم عند نحو 4.27 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدينار الكويتي، إلي نحو 51.27 جنيه للشراء، ونحو 51.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.16 جنيه للشراء، ونحو 51.62 جنيه للبيع، أمس الخميس.