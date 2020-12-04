المرصد السوري: تركيا تقصف شمال الرقة مجددا

جددت القوات التركية قصفها لمناطق في محيط عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن إصابات.



وكانت القوات التركية والفصائل قد قصفت المنطقة أكثر من مرة خلال يوم أمس.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن ضابطا روسيا وضباطا من قوات النظام اجتمعوا بقياديين من قوات سوريا الديمقراطية في القاعدة الروسية بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، عمدت القوات الروسية إلى وضع كاميرات "حرارية" فوق قاعدة عين عيسى عقب انتهاء الاجتماع، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن نتائجه.