زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحر إيجه قبالة سواحل تركيا

ضرب زلزال بحر "إيجه" قبالة جزيرة "ساموس" اليونانية، بالقرب من سواحل ولاية إزمير، غربي تركيا، وبلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، على موقعها الإلكتروني.
وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 09.34 بتوقيت جرينتش، وعلى عمق 9,9 كيلومتر، وأن ولاية إزمير، والمناطق المجاورة لها شعرت به.
جدير بالذكر أن ولاية إزمير التركية كانت شهدت زلزالًا بقوة 6.6 درجة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلّف أكثر من 100 قتيل، وإصابة أكثر من ألف آخرين، بحسب آخر إحصائيات رسمية.
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