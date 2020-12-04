شاهين يدخل نادي أغنى 500 شخص في العالم.. ببركة اللقاح

دخل الطبيب الألماني أوغور شاهين قائمة أغنى 500 شخص في العالم بعد أن تجاوزت ثروته 5 مليارات دولار بفضل "لقاح فايزر بيونتك".

وشاهين هو المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية "بيونتك"، وهو أيضا المؤسس المشارك للشركة مع زوجته أوزليم توريجي.

وقد ساهمت "بيونتك" في اختراع لقاح للتحصين من فيروس كورونا بالتعاون مع الأمريكية فايزر.

نادي الأغنياء

وحسب "سي إن بي سي" دخل شاهين الذي يشغل أيضا منصب أستاذ علم الأورام بجامعة ماينز الألمانية، نادي أغنى 500 شخص في العالم بعد ارتفاع أسهم شركته.

وقفز سهم بيونتك بنحو 250% منذ بداية 2020 وبنحو 10% منذ أن أعلنت الشركة عن نسبة فاعلية لقاحها التي زادت إلى 95%.

كما واصل السهم ارتفاعه بعد أن أعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام اللقاح من أجل تحصين مواطنيها من فيروس كورونا.

وتقدر ثروة شاهين حاليا بنحو 5.2 مليار دولار.

بركة اللقاح

كما زادت ثروات أكبر مستثمرين، الأخوين المليارديرين الألمانيين توماس وأندرياس ستروينجمان.

وأدى ارتفاع سعر السهم إلى زيادة صافي ثروة الأخوين سترونجمان مجتمعين لما يزيد على 11 مليار دولار.

وانضم شاهين، 54 عامًا، لأول مرة إلى نادي الأثرياء في وقت سابق من هذا العام عندما ارتفعت أسهم شركة BioNTech بشكل كبير على إثر الأخبار الإيجابية من تعاونها في تطوير اللقاح مع شركة فايزر.

وأدى إعلان فايزر إلى زيادة التفاؤل بين المستثمرين بأن عالم ما بعد كوفيد-19 أصبح في متناول اليد.