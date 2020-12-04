نفذ الجيش الصومالي، الجمعة، عمليتين منفصلتين قتل خلالهما 6 عناصر من حركة الشباب الإرهابية واعتقل مسؤول وحدة الاغتيالات.
وقال الجيش في بيانين وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منهما، إن "العملية الأولى جرت في مدينة ونلوين بمحافظة شبيلي السفلى، وتم القبض على مسؤول وحدة الاغتيالات للتنظيم الإرهابي ويدعى محمود محمد شيخ علي".
وأضاف أن "العملية نفذتها القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا التي تعرف بـ(دنب) بعد حصول معلومات استخباراتية من وصول الإرهابي إلى المنطقة قبل ليلة واحدة من اعتقاله".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش تنفيذ وحدة القوات الخاصة عملية أمنية أخرى تكللت بالنجاح وأسفرت مقتل 6 إرهابيين وإصابة 3 آخرين جرت في 3 قرى تابعة لمدينة كسمايو بمحافظة جوبا السفلى.
ويواصل الجيش الصومالي جهوده في دحر المجموعات الإرهابية في البلاد قبل استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة المرتقبة في البلاد.
ومؤخرا، صعدت القوات الحكومة الصومالية بدعم أفريقي وأمريكي من عملياتها ضد التنظيم الإرهابي لوقف هجماته الدموية وتحريره من البلاد.
ويعود تأسيس حركة الشباب الإرهابية إلى عام 2004، ودشنت عنفها المسلح ضد الصوماليين في عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بتنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيتها الآلاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الصومالي يعتقل مسؤول الاغتيالات بحركة الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.