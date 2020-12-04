الإرياني: الحوثي حول مطار صنعاء لمخابئ للسلاح

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني جماعة الحوثي،"باستغلال مطار صنعاء وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها". وقال الإرياني: إن "انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي يؤكد استغلال مليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله الى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير اسلحتها بإشراف خبراء حزب الله وايران، ومنطلق لشن هجماتها الارهابية".

وأضاف : "الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في استخدام الممتلكات المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر". وأشار الإرياني إلى أن "هذه الحادثة ليست الاولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي". واتهم الإيراني الحوثيين باتخاذ المدنيين" دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية اشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا للنظام في إيران". وكثفت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية غاراتها الجوية على مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الأيام الماضية، تزامنا مع التصعيد العسكري ضد السعودية.

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