تركيا تدخل حظر تجول كامل للحد من كورونا

بدأت تركيا مساء الجمعة حظر تجوال كامل في كافة أنحاء البلاد، في خطوة جاءت للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل عدد غير مسبوق من الإصابات والوفيات خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية" بدأ حظر التجوال بشكل كامل في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش).



ومن المنتظر أن يستمر حظر التجوال ليومين متواصلين على أن ينتهي في الثامنة صباح الإثنين (05.00 بتوقيت غرينتش).

جاء ذلك تطبيقًا لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعلنه قبل أيام بخصوص تطبيق حظر تجول جزئي طيلة أيام الأسبوع من التاسعة مساء حتى الثامنة صباح يوميا، على أن يطبق بشكل كلي متواصل في العطلات الأسبوعية.

جاءت قرارات الرئيس أردوغان للحد من انتشار فيروس كورونا في عموم البلاد، بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.





وبحسب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، فإن حظر التجول سيكون ساري المفعول في كافة الولايات التركية وعددها 81 ولاية، حتى صدور قرار جديد بهذا الشأن.

وعشية القرار تم استثناء سلاسل الإنتاج والتصنيع والإمداد والخدمات اللوجستية وأنشطة الصحة والزراعة من القيود، كما سيتم أيضًا فتح نقاط بيع المخبوزات في عطلة نهاية الأسبوع، وستعمل الأسواق ومحلات البقالة وبقالة الخضار والجزارة ومحلات الفاكهة المجففة بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً.

وفيما يتعلق بعمل المطاعم، ستعمل فقط ضمن خدمة التوصيل، ولن يسمح بحضور الأشخاص إليها خلال فترة الحظر التام نهاية كل أسبوع.

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت وزارة الصحة التركية، الحصيلة اليومية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 32.736 مريض بفيروس كورونا، ممن يحمل الأعراض بشكل كامل، والأخرين الذين لا يحملون الأعراض.

وسجل إجمالي الإصابات في البلاد بعد الحصيلة الأخيرة، 765 ألفًا و997 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و509 حالات بعد تسجيل 193 وفاة خلال آخر 24 ساعة.