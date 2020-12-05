توافدت الناخبات الكويتيات، السبت، على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، وسط إجراءات صحية استثنائية.
وإجمالا، دعي 567 ألفًا و694 كويتيا لاختيار 50 عضوا بالمجلس التشريعي، من بين 326 مرشحا، بينهم 29 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.
ومنذ صباح اليوم، تدفقت الناخبات على مراكز الاقتراع، تحدوهن آمال تحقيق النجاح الكبير الذي حققنه عام 2009، بفوز 4 نساء بمقاعد في البرلمان.
وحرصت الناخبات على التقيد بالتدابير الصحية المفروضة بسبب كورونا، حيث التزمن بالتباعد، ووضعن الكمامات.
ورغم ارتفاع عدد الناخبات عن الناخبين منذ نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية قبل 15 عاما، فإن ذلك لم ينعكس على النتائج التي تحققها المرأة في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة.
ووفق توقعات محللين، فإن فرص زيادة التمثيل النسائي بالبرلمان الكويتي المقبل كبيرة، بالنظر إلى ارتفاع الوعي السياسي لدى المرأة الكويتية، وإيمانها بأهمية التواجد ضمن أعلى هيئة تشريعية، للتعبير عن قضاياها والدفاع عنها.
كما تعول النساء الكويتيات على الدعم الكبير الذي يلقينه من قيادة بلادهن التي تدعم ملف تمكين ودمج المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
آمال واسعة تأتي في ظل اقتراع يستبطن أهمية خاصة كونه الأول في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناخبات الكويت.. آمال الصعود وتدابير كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.