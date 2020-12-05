تصعيد نقابي ضد التطرف.. شوكة بحلق إخوان تونس

جدار صد تاريخي يواجه بحزم تطرف الإخوان، ومحاولاتهم لزعزعة الاستقرار عبر خطابات تحض على الكراهية والتفرقة.

"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية في البلاد، والمنظمة التي لطالما شكلت شوكة بحلق المتطرفين، تفتح النار في كل مرة على إخوان البلاد، ممن يحاولون ضرب مدنيتها.



تدمير الديمقراطية

وفي بيان بمناسبة إحياء ذكرى الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، أكد اتحاد الشغل "تصميمه على إنقاذ تونس من قبضة العنف، وتخليصها من الوعود الشعبوية الكاذبة".

وفرحات حشاد هو المؤسس الأول للمنظمة النقابية، وتم اغتياله العام 1952، أي في عهد الاستعمار الفرنسي لتونس، ويمثل في المخيال السياسي لقسم من التونسيين رمزا لمقاومة التطرف والاستعمار.

وفي بيانه الذي اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية"، قال الاتحاد إن "الوعود الكاذبة (في إشارة للإخوان) تتعرّى على مذبح الواقع عندما تقف التيّارات المتطرّفة في وجه مصالح عموم الشعب، وتصطفّ مع قوى الاستغلال وعصابات الفساد ولوبيات المال الفاسد، ليواصلوا متحالفين امتصاص قوت الناس واستغلال عرقهم ونهب ثروات البلاد".

وجدد الاتحاد "تجنّده من أجل منع أيّ انحراف أو محاولة لتدمير المسار الديمقراطي ونضاله، من أجل تكريس مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وضمان حماية قيم الجمهورية."

تصعيد نقابي

خطاب يرى فيه مراقبون تصعيدا نقابيا ضد المعسكر الإخواني الذي حكم تونس بصيغ مختلفة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011.

الموقف نفسه عبر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته الأخيرة، عندما اتهم الإسلام السياسي بمحاولة تفكيك الدولة والعمل في الغرف المظلمة.

ويرى سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس تتحملها كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011.

وعرفت تونس تسع حكومات منذ سقوط بن علي، كانت فيها حركة النهضة الإخوانية المشارك الأبرز.

وفي حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال الشفي إن "اتحاد الشغل لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يحاولون تفقير الشعب التونسي وتجويعه".

وانتقد الأصوات الإرهابية داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، محذرا من أنها أصوات تهدد مدنية الدولة.

خطاب متطرف

محللون يرون أن رئاسة زعيم الإخوان راشد الغنوشي للبرلمان سمحت ببروز الخطاب التكفيري المهين للحريات والمرأة ومدنية الدولة التونسية.

حيثيات تجلت بالخصوص من خلال تصريحات للنائب الإخواني محمد العفاس خلال جلسة برلمانية عقدت، الجمعة، هاجم خلالها المدافعين عن حقوق المرأة.

واعتبر العفاس أيضا في وصفه للمرأة الحداثية أنها "سلعة مكشوفة ورخيصة".

ووجّه النائب عبارات نابية فيها الكثير من التجريح للأمهات العازبات، قائلا: "هن أمهات عاهرات أو مغتصبات، والإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والاجهاض قتل نفس بغير نفس".

وأثارت مداخلة العفاس ردود فعل غاضبة خاصة في منظمات المجتمع المدني، على غرار "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، التي استهجنت، في بيان الجمعة الخطاب المتطرف للإخوان.

واعتبر البيان أن خطاب النائب الإخواني "اتهم فيه النساء في تونس بأبشع التهم ونعتهن بأقبح النعوت، بل واعتبر النائب المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور وضعي أنه لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام''.

ويرى متابعون أن تصاعد التطرف الاخواني وظهوره بشكل فج يعكس انهيار وزنهم الشعبي وانكشاف أجندتهم الإجرامية أمام الشعب التونسي.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تراجع شعبية الإخوان بـ15 نقطة، أمام الصعود الصاروخي لحزب الدستوري الحر في نسب الرضا الشعبي.