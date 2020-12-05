لا تندهش.. الهاتف المحمول وراء إصابتك بحب الشباب والبثور

كشف طبيب أمراض جلدية في إيطاليا عن أن الهاتف المحمول يمكن أن بتسبب في ظهور حب الشباب والبثور على الوجه والوجنتين والذقن.

وقال أنطونينو دي بيترو، طبيب الأمراض الجلدية ومدير معهد الطب الجلدي Dermoclinico في ميلانو، إن الهاتف المحمول عبارة عن وكر حقيقي للبكتيريا، التي يمكن أن تسبب البثور وحب الشباب عند ملامستها للجلد، وهو ما يسميه دي بيترو بـ" cellakne"، المصطلح الذي يجمع ما بين كلمتي الهاتف الخلوي cell phone وحب الشباب acne، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

وأوضح الطبيب الإيطالي أن الهاتف يعد أحد أكثر الأدوات أو الأجهزة المستخدمة خلال اليوم، وهو الشيء الذي تلمسه كثيراً وفي معظم الحالات دون تعقيم يديك وتضعه على أي سطح، ومن ثم تحوله إلى بيئة خصبة للبكتيريا والميكروبات، التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور على بشرة الوجه.

وقال إن ضغط الهاتف المحمول على الجلد يتسبب في التحفيز الميكانيكي للغدد الدهنية، ومن ثم إنتاج المزيد من الدهون التي تؤدي لتكاثر البكتيريا بسهولة أكبر بسبب الحرارة والرطوبة، التي تنشأ مع تلامس الهاتف والجلد، مما يؤدي إلى انسداد المسام، وعادة ما تكون المنطقة المصابة بهذا النوع من حب الشباب هي الوجنة والذقن.

ولتجنب هذه المشكلة الجلدية، نصح دي بيترو قائلاً: "سيكون من الأفضل استخدام سماعات الأذن أو إبقاء الشاشة بعيداً عن الوجه وتجنب لمس وجهك دون غسل يديك جيداً، وبمجرد العودة إلى المنزل، يجب تطهير الجهاز باستخدام منديل معقم.



