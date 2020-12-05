قتلى وجرحى في هجوم لداعش شرقي العراق

أكد مصدر أمني عراقي، السبت، مقتل ضابط وإصابة جنديين اثنين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي شرقي العراق.
وقال المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الهجوم استهدف نقطة عسكرية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد.
وأكد أن "عناصر داعش هاجمت نقطة مرابطة تابعة للجيش العراقي في قرية القلعة بأطراف قضاء خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة)، مركز محافظة ديالى، بعد أن فتحوا النار من أسلحتهم.
وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين اثنين"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث ونقلت القتيل والمصابين فيما شنت حملة ملاحقة وتفتيش بحثاً عن المسلحين".
وتنشط خلايا داعش الإرهابية في المناطق الحدودية بين المدن، وخصوصا في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، حيث تعتمد عادة على المناطق ذات التضاريس المعقدة والمناطق المفتوحة مما يسهل عليها تنفيذ الهجمات وسرعة الاختفاء.
وعاد التنظيم مجدداً منذ مطلع العام الحالي في تنفيذ الهجمات وتهديد المدن والقطعات العسكرية، فيما تنفذ القوات الأمنية حملات ملاحقة لمطاردة بقايا داعش بين الحين والأخر .
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