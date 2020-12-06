موريتانيا ترحب بجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي

أعربت موريتانيا، الأحد، عن ارتياحها الكبير للجهود المبذولة من الكويت لرأب الصدع بين دول الخليج العربي.
وقالت الخارجية الموريتانية، في بيان، أصدرته، مساء السبت، في نواكشوط إن موريتانيا "تتابع بارتياح كبير الجهود الطيبة التي تضطلع بها دولة الكويت لرأب الصدع ونرجو لها التوفيق في التوصل إلى مصالحة تضع حدا للأزمة الراهنة وتمكن مجلس دول التعاون الخليجي من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وأشارت إلى أنه "لا شك أن التقدم الذي حققته الأطراف خلال الأسابيع الماضية، سيكون له بالغ الأثر في وضع حد للأزمة الراهنة".
ولفتت إلى أن حل الأزمة الخليجية "سيكون له من الأثر الإيجابي في تعزيز العمل العربي المشترك الذي تطمح إليه شعوب المنطقة".
كان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف، الجمعة، عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.
وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في بيان، ألقاه عبر تلفزيون الكويت، إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن جميع الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.
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